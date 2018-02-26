В Башкирии женщина обвинила тестя в развращении 5-летней девочки
В Башкирии местная жительница обвинила своего 62-летнего тестя в том, что он якобы совершал действия развратного характера по отношению к ее 5-летней дочери. Сведениями делятся местные СМИ.
По имеющимся данным, в прошлую субботу, 24 февраля, 42-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. Инцидент произошел 20 февраля. В этот день пенсионер находился с внучкой вдвоем в квартире женщины.
Сообщается, что мужчина задержан. По факту случившегося проводятся досудебное расследование.
По имеющимся данным, в прошлую субботу, 24 февраля, 42-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. Инцидент произошел 20 февраля. В этот день пенсионер находился с внучкой вдвоем в квартире женщины.
Сообщается, что мужчина задержан. По факту случившегося проводятся досудебное расследование.
Автор: Валерия Орлова