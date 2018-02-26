СМИ: Бывший водитель Анастасии Волочковой терпит жестокие побои в следственном изоляторе
Жена бывшего водителя Анастасии Волочковой поделилась с представителями СМИ своими переживаниями о муже, который, с её слов, терпит жестокие побои в следственном изоляторе. Женщина уже просила у балерины прощение, теперь взывает о помощи, но знаменитость не намерена прощать обидчика, воровавшего у неё на протяжении нескольких месяцев финансы.
В своё время узнав об этом, Анастасия Волочкова была шокирована, так как всецело доверяла своему водителю. По подсчётам танцовщицы, ущерб, нанесённый ей шофёром, составил миллионы рублей, так как тот, якобы имея доступ к гонорарам знаменитости от выступлений, существенные суммы денег просто не отдавал в банк. Суд признал мужчину виновным, сейчас он находится в московском следственном изоляторе, однако вину свою отрицает. Его супруга подозревает, что на него оказывают давление, принуждая оклеветать себя, для этого применяются и физические методы воздействия, не исключая жестоких побоев. Женщина обращается в различные юридические конторы, просила она посодействовать и саму Анастасию Волочкову, но балерина не желает принимать участие в защите своего обидчика.
Делом водителя танцовщицы занялись адвокаты Екатерины Гордон. Однако правозащитница уточнила: если её сотрудники выяснят, что обвиняемый на самом деле причастен к хищению денежных средств Анастасии Волочковой, заниматься его делом не станут.
В своё время узнав об этом, Анастасия Волочкова была шокирована, так как всецело доверяла своему водителю. По подсчётам танцовщицы, ущерб, нанесённый ей шофёром, составил миллионы рублей, так как тот, якобы имея доступ к гонорарам знаменитости от выступлений, существенные суммы денег просто не отдавал в банк. Суд признал мужчину виновным, сейчас он находится в московском следственном изоляторе, однако вину свою отрицает. Его супруга подозревает, что на него оказывают давление, принуждая оклеветать себя, для этого применяются и физические методы воздействия, не исключая жестоких побоев. Женщина обращается в различные юридические конторы, просила она посодействовать и саму Анастасию Волочкову, но балерина не желает принимать участие в защите своего обидчика.
Делом водителя танцовщицы занялись адвокаты Екатерины Гордон. Однако правозащитница уточнила: если её сотрудники выяснят, что обвиняемый на самом деле причастен к хищению денежных средств Анастасии Волочковой, заниматься его делом не станут.
Автор: Воробьева Алина