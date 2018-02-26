Запрос о сообщении для Барака Обамы «сломал» Google
Запрос о сообщении для экс-президента США Барака Обамы нарушил нормальную работу Google. Проблему оперативно заметили пользователи смартфонов, функционирующих на Android.
Так, в момент ввода в поисковую графу фразы «Send message to Barack Obama» появляется множество бесконечных случайных символов, а должны были появиться официальные данные экс-президента. Как отметили интернет-пользователи, баг практически не влияет на работу приложения, поскольку обработка других запросов происходит нормально и беспроблемно.
Согласно предварительной информации, причиной некорректной работы системы вполне может быть спровоцирована неправильными действиями со стороны самих работников Google. Подобное уже происходило в августе прошлого года, а в Японии по этой причине был частично отключен интернет.
Оказалось, что представители корпорации указали в протоколе динамической маршрутизации некорректные данные, что, в свою очередь, лишило провайдеров возможности подключения к Сети. Многие также столкнулись с достаточно низкой скоростью соединения.
Так, в момент ввода в поисковую графу фразы «Send message to Barack Obama» появляется множество бесконечных случайных символов, а должны были появиться официальные данные экс-президента. Как отметили интернет-пользователи, баг практически не влияет на работу приложения, поскольку обработка других запросов происходит нормально и беспроблемно.
Согласно предварительной информации, причиной некорректной работы системы вполне может быть спровоцирована неправильными действиями со стороны самих работников Google. Подобное уже происходило в августе прошлого года, а в Японии по этой причине был частично отключен интернет.
Оказалось, что представители корпорации указали в протоколе динамической маршрутизации некорректные данные, что, в свою очередь, лишило провайдеров возможности подключения к Сети. Многие также столкнулись с достаточно низкой скоростью соединения.
Автор: Сёмина Виктория