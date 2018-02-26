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Назван ТОП-10 самых популярных иномарок в России
Аналитики раскрыли ТОП-10 самых популярных иномарок в РФ. Лидером среди представленных на авторынке страны брендов оказался Ford Focus. Суммарно на 1 января в пределах государства зарегистрированы 715 тысяч единиц указанной модели.

Назван ТОП-10 самых популярных иномарок в России


На второй позиции по уровню распространённости находится Toyota Corolla, которая числится в количестве 699 тысяч единиц. На третьей позиции расположен Hyundai Solaris в количестве 674 тысячи экземпляров. Дальше идет Kia Rio (653,7 тысячи авто). Замыкает пятерку лидеров Renault Logan (639 тысячи штук).

Помимо указанных иномарок в ТОП-10 вошли: Volkswagen Passat (370 тысячи) и Polo (405 тысяч), Toyota Camry (395 тысяч), Daewoo Nexia (422 тысячи), Chevrolet Niva (582 тысяч авто). Ранее аналитики представили рейтинг наиболее распространённых на территории РФ автомобильных марок. Первую позицию заняла отечественная LADA, вторую - японская Toyota, а третью — Nissan из той же страны. Замыкают ТОП-5 южнокорейские производители KIA и Hyundai.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:10
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