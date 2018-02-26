В Бурятии мужчина проглотил сверток с героином и едва не погиб
В Бурятии мужчина едва не погиб после того как проглотил сверток и героином. Инцидент произошел в региональной столице – Улан Удэ. Сведениями делятся местные СМИ.
Мужчина почувствовал себя плохо, его оперативно госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц. Медики извлекли из дыхательных органов пациента сверток с запрещенным веществом.
В ходе проведения проверки оказалось, что мужчина купил наркотик для личного употребления, находясь в Иркутске. Сотрудники правоохранительных органов классифицировали его действия как незаконные. В виде наказания мужчина получил один год исправительных работ условно с удержанием из заработка 5%. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Мужчина почувствовал себя плохо, его оперативно госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц. Медики извлекли из дыхательных органов пациента сверток с запрещенным веществом.
В ходе проведения проверки оказалось, что мужчина купил наркотик для личного употребления, находясь в Иркутске. Сотрудники правоохранительных органов классифицировали его действия как незаконные. В виде наказания мужчина получил один год исправительных работ условно с удержанием из заработка 5%. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Автор: Валерия Орлова