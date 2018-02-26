Эксперты провели на дорогах тест-драйвы обновленного Volkswagen Passat
Экспертами из некоторых авторитетных изданий был протестирован на дорогах обновленный Volkswagen Passat 2018 года. По информации представителей немецкого автоконцерна, представление автомобиля запланировано весной на Женевском автосалоне.
Новый Passat как внешне, так внутри выглядит солидно и дорого, напоминая престижную модель премиум класса. Однако судя по заявлениям разработчиков, автомобиль планируется выпускать для среднего сегмента с большим количеством разных комплектаций и доступной стоимостью. Отлично была проработана линия воздуховодов, расположенная на всей протяженности передней панели, а также немного усовершенствован дизайн интерьера и экстерьера, с выраженной агрессивностью многих линий. Рулевое колесо с усеченной нижней гранью радует многофункциональностью и обделано кожей.
Отделка салона выполнена из качественных материалов с использованием дерева, кожи и металла. Щитки приборов также как и в предшественника выполнены в форме неглубоких колодцев с информативным дисплеем посредине. Производитель постарался порадовать поклонников Passat центральной консолью с огромным 12.3-дюймовым дисплеем, используемой впервые в автомобилях нового поколения. Правда такой дисплей будет доступен не для всех, а основным размером, как и раньше будет устанавливаться 6,3-дюймовый. Прогнозируется полная поддержка всевозможных мобильных платформ, а некоторые источники утверждают о выпуске фирменной программы для более удобной работы. Салон удобный и просторный, заявлено достаточно места для трех пассажиров сзади, хотя удобно и комфортно будет только двум. Технологически оснащаться новый Passat будет по всем высшим стандартам, а основным можно выделить улучшенный адаптивный круиз контроль, экстренное торможение и климат контроль.
Разгоняться до сотни автомобиль будет за 8,1 секунд, на 1,1 секунд больше предшественника, хотя двигатель анонсируется мощнее – 174 лошадиных силы с турбонаддувом. Название еще официально не оглашается, но экспертами предполагается что это будет Passat CC, а стоимость будет выше 30000 долларов.
Новый Passat как внешне, так внутри выглядит солидно и дорого, напоминая престижную модель премиум класса. Однако судя по заявлениям разработчиков, автомобиль планируется выпускать для среднего сегмента с большим количеством разных комплектаций и доступной стоимостью. Отлично была проработана линия воздуховодов, расположенная на всей протяженности передней панели, а также немного усовершенствован дизайн интерьера и экстерьера, с выраженной агрессивностью многих линий. Рулевое колесо с усеченной нижней гранью радует многофункциональностью и обделано кожей.
Отделка салона выполнена из качественных материалов с использованием дерева, кожи и металла. Щитки приборов также как и в предшественника выполнены в форме неглубоких колодцев с информативным дисплеем посредине. Производитель постарался порадовать поклонников Passat центральной консолью с огромным 12.3-дюймовым дисплеем, используемой впервые в автомобилях нового поколения. Правда такой дисплей будет доступен не для всех, а основным размером, как и раньше будет устанавливаться 6,3-дюймовый. Прогнозируется полная поддержка всевозможных мобильных платформ, а некоторые источники утверждают о выпуске фирменной программы для более удобной работы. Салон удобный и просторный, заявлено достаточно места для трех пассажиров сзади, хотя удобно и комфортно будет только двум. Технологически оснащаться новый Passat будет по всем высшим стандартам, а основным можно выделить улучшенный адаптивный круиз контроль, экстренное торможение и климат контроль.
Разгоняться до сотни автомобиль будет за 8,1 секунд, на 1,1 секунд больше предшественника, хотя двигатель анонсируется мощнее – 174 лошадиных силы с турбонаддувом. Название еще официально не оглашается, но экспертами предполагается что это будет Passat CC, а стоимость будет выше 30000 долларов.
Автор: Тригуб Сергей