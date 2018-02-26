Эксперты провели на дорогах тест-драйвы обновленного Volkswagen Passat

Новый Passat как внешне, так внутри выглядит солидно и дорого, напоминая престижную модель премиум класса. Однако судя по заявлениям разработчиков, автомобиль планируется выпускать для среднего сегмента с большим количеством разных комплектаций и доступной стоимостью. Отлично была проработана линия воздуховодов, расположенная на всей протяженности передней панели, а также немного усовершенствован дизайн интерьера и экстерьера, с выраженной агрессивностью многих линий. Рулевое колесо с усеченной нижней гранью радует многофункциональностью и обделано кожей.Отделка салона выполнена из качественных материалов с использованием дерева, кожи и металла. Щитки приборов также как и в предшественника выполнены в форме неглубоких колодцев с информативным дисплеем посредине. Производитель постарался порадовать поклонников Passat центральной консолью с огромным 12.3-дюймовым дисплеем, используемой впервые в автомобилях нового поколения. Правда такой дисплей будет доступен не для всех, а основным размером, как и раньше будет устанавливаться 6,3-дюймовый. Прогнозируется полная поддержка всевозможных мобильных платформ, а некоторые источники утверждают о выпуске фирменной программы для более удобной работы. Салон удобный и просторный, заявлено достаточно места для трех пассажиров сзади, хотя удобно и комфортно будет только двум. Технологически оснащаться новый Passat будет по всем высшим стандартам, а основным можно выделить улучшенный адаптивный круиз контроль, экстренное торможение и климат контроль.Разгоняться до сотни автомобиль будет за 8,1 секунд, на 1,1 секунд больше предшественника, хотя двигатель анонсируется мощнее – 174 лошадиных силы с турбонаддувом. Название еще официально не оглашается, но экспертами предполагается что это будет Passat CC, а стоимость будет выше 30000 долларов.