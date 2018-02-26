Экстрасенсы пытаются нажиться на горе Светланы Рожковой
Экстрасенсы пытаются нажиться на горе Светланы Рожковой, у которой врачи выявили серьезное нарушение в работе печени. Звезда «Аншлага» скрывала диагноз от родных, но мошенники оказались проворливее.
О заболевании Рожковой стало известно месяц назад, но диагноз скрывался. Многие подумали, что речь идет об онкологии, но артистка развеяла слухи, сообщив об аутоиммунном заболевании. Звезда узнала о проблеме случайно, придя на консультацию в Институт кардиологии. Выявив интоксикацию крови, медики решили провести полное обследование. К счастью, операция не нужна, но терапия предстоит серьезная.
«Меня поддерживает муж и дочки – Яна и Варвара. Недавно мне стали звонить мошенники, предлагая излечить мой недуг экстрасенсорными способностями. Конечно, я не собираюсь пользоваться сомнительными услугами, так как доверия нашей медицине. Мой отец три года назад умер от рака, тогда я поняла, что народные методы бессильны», - рассказал Рожкова.
Артистка старается продолжать работу, а с проблемами справляется благодаря чувству юмора.
О заболевании Рожковой стало известно месяц назад, но диагноз скрывался. Многие подумали, что речь идет об онкологии, но артистка развеяла слухи, сообщив об аутоиммунном заболевании. Звезда узнала о проблеме случайно, придя на консультацию в Институт кардиологии. Выявив интоксикацию крови, медики решили провести полное обследование. К счастью, операция не нужна, но терапия предстоит серьезная.
«Меня поддерживает муж и дочки – Яна и Варвара. Недавно мне стали звонить мошенники, предлагая излечить мой недуг экстрасенсорными способностями. Конечно, я не собираюсь пользоваться сомнительными услугами, так как доверия нашей медицине. Мой отец три года назад умер от рака, тогда я поняла, что народные методы бессильны», - рассказал Рожкова.
Артистка старается продолжать работу, а с проблемами справляется благодаря чувству юмора.
Автор: Джанабилова Татьяна П