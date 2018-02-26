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exclusive / Криминал

В Санкт-Петербурге лжесантехник убежал от бдительного пенсионера
В Санкт-Петербурге мужчина, выдававший себя за сантехника, нарвался на бдительного пенсионера. Он потребовал у так называемого специалиста показать соответствующие документы. Сведениями делятся местные СМИ.

В Санкт-Петербурге лжесантехник убежал от бдительного пенсионера


По имеющимся данным, в прошлую субботу, 24 февраля, около четырёх часов дня в квартиру, расположенную в доме на Торжковской улице, позвонил неизвестный и сказал, что хочет проверить счетчики воды. На это 70-летний хозяин жилплощади потребовал предъявить документы. Злоумышленник вытащил из кармана какое-то удостоверение в обложке, махнул им перед лицом и стал быстро прятать его. Однако пенсионер стал дергать мужчину за рукав, заявив, что не успел посмотреть документ.

Вдруг из кармана лжесантхеника выпал паспорт на имя рецидивиста, находящегося в розыске. Его мужчина бросил на месте и убежал. Пенсионер сразу же вызвал сотрудников полиции, которые установили, что документ принадлежал 45-летнему жителю Беларуси. К слову, он находится в розыске в Гомельской области. В отношении злоумышленника инициировано уголовное дело. Отмечается, что в РФ владелец документов был судим три раза.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:57
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