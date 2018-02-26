Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

Продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в РФ начнутся 16 марта
Стала известна дата реализации смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в России. Как сообщили представители компании, новые флагманские смартфоны оказались дешевле «прошлогоднего» iPhone X и Apple. Купить гаджеты можно будет 16 марта.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в РФ начнутся 16 марта


Производитель предложит девайс в 3-х цветах: ультрафиолет, титан и классический черный. Стоимость новинки заявлена на отметке 59,99 тысячи рублей, для plus-версии – 66,99 тысячи рублей. Модификация Samsung Galaxy S9+ на 256 ГБ рекомендована к продаже с ценником 74,99 тысячи рублей. Стоимость iPhone X в официальном онлайн-магазине начиналась с 79,99 тысяч рублей.

Предзаказ смартфонов Galaxy S9 и S9+ уже открыт. Для этого нужно оставить заявку в онлайн-магазине Samsung либо в салонах партнеров. В то же время салоны розничной продажи Samsung смогут использовать программу Trade-in, позволяющую получить скидку во время предзаказа устройств. Объем скидки зависит от модели смартфона, которая сдаётся покупателем, а также возраста и состояния девайса. Начиная с 16 марта 2018 приобрести Galaxy S9 и S9+ с использованием механизма трейд-ин можно будет в магазинах партнеров: Связной, ИОН, МВидео, Билайн, а также других.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:22
Читайте также
Российский суд отказался признать криптовалюту
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:27 Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva