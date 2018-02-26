Продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в РФ начнутся 16 марта
Стала известна дата реализации смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ в России. Как сообщили представители компании, новые флагманские смартфоны оказались дешевле «прошлогоднего» iPhone X и Apple. Купить гаджеты можно будет 16 марта.
Производитель предложит девайс в 3-х цветах: ультрафиолет, титан и классический черный. Стоимость новинки заявлена на отметке 59,99 тысячи рублей, для plus-версии – 66,99 тысячи рублей. Модификация Samsung Galaxy S9+ на 256 ГБ рекомендована к продаже с ценником 74,99 тысячи рублей. Стоимость iPhone X в официальном онлайн-магазине начиналась с 79,99 тысяч рублей.
Предзаказ смартфонов Galaxy S9 и S9+ уже открыт. Для этого нужно оставить заявку в онлайн-магазине Samsung либо в салонах партнеров. В то же время салоны розничной продажи Samsung смогут использовать программу Trade-in, позволяющую получить скидку во время предзаказа устройств. Объем скидки зависит от модели смартфона, которая сдаётся покупателем, а также возраста и состояния девайса. Начиная с 16 марта 2018 приобрести Galaxy S9 и S9+ с использованием механизма трейд-ин можно будет в магазинах партнеров: Связной, ИОН, МВидео, Билайн, а также других.
Производитель предложит девайс в 3-х цветах: ультрафиолет, титан и классический черный. Стоимость новинки заявлена на отметке 59,99 тысячи рублей, для plus-версии – 66,99 тысячи рублей. Модификация Samsung Galaxy S9+ на 256 ГБ рекомендована к продаже с ценником 74,99 тысячи рублей. Стоимость iPhone X в официальном онлайн-магазине начиналась с 79,99 тысяч рублей.
Предзаказ смартфонов Galaxy S9 и S9+ уже открыт. Для этого нужно оставить заявку в онлайн-магазине Samsung либо в салонах партнеров. В то же время салоны розничной продажи Samsung смогут использовать программу Trade-in, позволяющую получить скидку во время предзаказа устройств. Объем скидки зависит от модели смартфона, которая сдаётся покупателем, а также возраста и состояния девайса. Начиная с 16 марта 2018 приобрести Galaxy S9 и S9+ с использованием механизма трейд-ин можно будет в магазинах партнеров: Связной, ИОН, МВидео, Билайн, а также других.
Автор: Валерий Антонов