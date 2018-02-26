Два автомобиля обслуживания самолетов столкнулись в Домодедово
Два автомобиля обслуживания самолетов столкнулись в столичном аэропорту Домодедово. Сведения появились в местных СМИ.
Сообщается, ДТП произошло прямо около взлетно-посадочной полосы, из-за необдуманного маневра, совершенного одним из водителей. От мощного удара автомобиль развернуло. Эксперты, прибывшие на место происшествия, устанавливают детали инцидента. Сведения о травмированных гражданах не поступали.
Ранее серьезное столкновение произошло на Мичуринском проспекте Москвы.
Официальный комментарий: В аэропорту создана комиссия, которая установит причины ДТП. Пострадавших нет. Госпитализация водителям не потребовалась. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.
Сообщается, ДТП произошло прямо около взлетно-посадочной полосы, из-за необдуманного маневра, совершенного одним из водителей. От мощного удара автомобиль развернуло. Эксперты, прибывшие на место происшествия, устанавливают детали инцидента. Сведения о травмированных гражданах не поступали.
Ранее серьезное столкновение произошло на Мичуринском проспекте Москвы.
Официальный комментарий: В аэропорту создана комиссия, которая установит причины ДТП. Пострадавших нет. Госпитализация водителям не потребовалась. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.
Автор: Джанабилова Татьяна П