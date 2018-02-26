Американские ученые нашли простой способ борьбы с депрессией
Группа американских ученых, состоящая из членов академии неврологии США и специалистов университета Раш, провела ряд экспериментов и пришла к выводу, самым эффективным способом борьбы с депрессией является ежедневное употребление в пищу овощей и фруктов. Ученые доказали, что люди, в чьем рационе присутствует красное мясо, подвергаются депрессии гораздо чаще, чем те, чье питание преимущественно состоит из фруктов и овощей.
Основной задачей исследований, проведенных специалистами, было найти эффективный способ предотвратить состояние депрессии у пожилых людей. Для этого ученые в течение шести лет контролировали и анализировали рацион питания более тысячи человек в возрасте старше 80 лет. Ученые заявили, что люди с проблемами памяти чаще подвержены воздействию депрессии. Американские специалисты решили доказать, что правильно питаясь, анализируя и корректируя свой рацион, можно успешно бороться с недугом.
Результаты практических экспериментов показали, что у пациентов, которых ограничивали в употреблении красного мяса, сахара и насыщенных жиров, а упор в питании делался на овощи и фрукты, риск возникновения депрессивных расстройств уменьшился на 11%. А вот у тех людей, основу питания которых составляло мясо, риск подвергнуться воздействию депрессии возрастал.
Основной задачей исследований, проведенных специалистами, было найти эффективный способ предотвратить состояние депрессии у пожилых людей. Для этого ученые в течение шести лет контролировали и анализировали рацион питания более тысячи человек в возрасте старше 80 лет. Ученые заявили, что люди с проблемами памяти чаще подвержены воздействию депрессии. Американские специалисты решили доказать, что правильно питаясь, анализируя и корректируя свой рацион, можно успешно бороться с недугом.
Результаты практических экспериментов показали, что у пациентов, которых ограничивали в употреблении красного мяса, сахара и насыщенных жиров, а упор в питании делался на овощи и фрукты, риск возникновения депрессивных расстройств уменьшился на 11%. А вот у тех людей, основу питания которых составляло мясо, риск подвергнуться воздействию депрессии возрастал.
Автор: Артемов Сергей