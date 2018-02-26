Первой моделью суббренда Seat стал кроссовер Cupra Ateca
Марка Cupra, владельцем которой является компания Seat, представила свою первую модель. Ею стал кроссовер, получивший название Ateca.
Под капотом новинки расположен турбированный движок на 2 литра, способный выдавать 300 лошадиных сил. Агрегат осуществляет работу в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и двумя сцеплениями. Сообщается, что внедорожник наградили полным приводом 4Drive и системой контроля вектора тяги. Кроме этого, присутствует возможность изменения режимов работы управляемой электроники.
До первых 100 километров Cupra Ateca способен разогнаться за 5,4 секунды. Что касается максимальной скорости нового паркетника, то она составила 245 километров в час.
От базовой модификации «заряженная» версия Cupra Ateca отличается оформлением заднего и переднего бамперов, 19-дюймовыми колесными дисками, глянцевыми элементами экстерьера, логотипами суббренда на крыше багажника и решетке радиатора.
Владельцы получат автомобиль с возможностью бесключевого доступа, беспроводной зарядкой, системой кругового обзора, цифровой приборной панелью.
Под капотом новинки расположен турбированный движок на 2 литра, способный выдавать 300 лошадиных сил. Агрегат осуществляет работу в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и двумя сцеплениями. Сообщается, что внедорожник наградили полным приводом 4Drive и системой контроля вектора тяги. Кроме этого, присутствует возможность изменения режимов работы управляемой электроники.
До первых 100 километров Cupra Ateca способен разогнаться за 5,4 секунды. Что касается максимальной скорости нового паркетника, то она составила 245 километров в час.
От базовой модификации «заряженная» версия Cupra Ateca отличается оформлением заднего и переднего бамперов, 19-дюймовыми колесными дисками, глянцевыми элементами экстерьера, логотипами суббренда на крыше багажника и решетке радиатора.
Владельцы получат автомобиль с возможностью бесключевого доступа, беспроводной зарядкой, системой кругового обзора, цифровой приборной панелью.
Автор: Валерия Орлова