Пилот военного вертолета сообщил о треугольном НЛО
Пилот военного вертолета Medevac UH-60A рассказал о треугольном НЛО. Как сообщил член команды многоцелевой техники, во время регулярного прогона 15 мая 2005-го между авиабазами «Аль-Асад» и «Балад» наличие не идентифицированного объекта было зарегистрировано приблизительно в 2:30 ночи.
«Мы завершили большую часть полета и, направлялись к Аль-Асаду, располагались между озером Тартар и городом Ар-Рамади», - отметил пилот.
Он передал контроль над полетом помощнику, а когда посмотрел на экран устройства ночного видения, заметил некий треугольный объект, у которого были 5 огней на внешнем периметре. Скорость его быстрое движение на север проходило в эшелоне FL300. Пилот подчеркнул, что НЛО оставался в поле зрения приблизительно 1 минуту, а после исчез, сообщает Planet-today.ru. Вертолет продолжил лететь на запад, а высота полета не превышала 100 м, поскольку в Ираке имеются подобные ограничения.
После приземления пилот проверил все рейсы разных многонациональных сил в Ираке, а затем выяснил, что в указанном районе при наблюдении не выявили ни один самолет либо вертолет.
«Я всегда считал, что если встречу НЛО, то сообщу всем, однако когда это случилось, я не сумел заставить себя говорить о случившемся. Теперь хочу выяснить, что было в небе над Ираком, поскольку другие военные также встречали странные явления при оценке окружающего пространства через приборы ночного видения», - признался пилот, пояснив долгое молчание опасениями лишиться места работы из-за насмешек.
«Мы завершили большую часть полета и, направлялись к Аль-Асаду, располагались между озером Тартар и городом Ар-Рамади», - отметил пилот.
Он передал контроль над полетом помощнику, а когда посмотрел на экран устройства ночного видения, заметил некий треугольный объект, у которого были 5 огней на внешнем периметре. Скорость его быстрое движение на север проходило в эшелоне FL300. Пилот подчеркнул, что НЛО оставался в поле зрения приблизительно 1 минуту, а после исчез, сообщает Planet-today.ru. Вертолет продолжил лететь на запад, а высота полета не превышала 100 м, поскольку в Ираке имеются подобные ограничения.
После приземления пилот проверил все рейсы разных многонациональных сил в Ираке, а затем выяснил, что в указанном районе при наблюдении не выявили ни один самолет либо вертолет.
«Я всегда считал, что если встречу НЛО, то сообщу всем, однако когда это случилось, я не сумел заставить себя говорить о случившемся. Теперь хочу выяснить, что было в небе над Ираком, поскольку другие военные также встречали странные явления при оценке окружающего пространства через приборы ночного видения», - признался пилот, пояснив долгое молчание опасениями лишиться места работы из-за насмешек.
Автор: Валерий Антонов