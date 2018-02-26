Блогеры сравнили камеру Galaxy S9 с iPhone X и другими смартфонами
Блогеры сравнили камеру раннего Galaxy S9 с iPhone X и другими смартфонами: LG V30 и Galaxy S8. Девайс находится на стадии доработки, поэтому после старта продаж, запланированного на 16 марта, результаты могут несколько отличаться от тестов.
Фотографии, сделанные S9, более или менее идентичны снимкам S8, поэтому, похоже, никаких существенных изменений не произошло. Кадры iPhone X неплохие, но имеют тусклые цвета, в то время как LG V30 обладает лучшим балансом между динамикой и цветопередачей.
Galaxy S9 и S8 немного меняют цвета кожи, делая оттенки более теплым и насыщенным, чем хотелось быть. IPhone X справляется с задачей лучше, хотя и не без ошибок. Фото V30 имеет очень хорошую глубину и игривость, но тоже не передает точный цвет кожи.
Galaxy S9 и S8 передают естественные оттенки предметов, iPhone X – делает их более контрастными, в LG V30 – соблюден точный баланс. Что касается передней камеры, то она вытягивает форму лица, поэтому всем производителям нужно упорно работать над проблемой.
Ранее сравнивались камеры Galaxy S8 и A8.
Фотографии, сделанные S9, более или менее идентичны снимкам S8, поэтому, похоже, никаких существенных изменений не произошло. Кадры iPhone X неплохие, но имеют тусклые цвета, в то время как LG V30 обладает лучшим балансом между динамикой и цветопередачей.
Galaxy S9 и S8 немного меняют цвета кожи, делая оттенки более теплым и насыщенным, чем хотелось быть. IPhone X справляется с задачей лучше, хотя и не без ошибок. Фото V30 имеет очень хорошую глубину и игривость, но тоже не передает точный цвет кожи.
Galaxy S9 и S8 передают естественные оттенки предметов, iPhone X – делает их более контрастными, в LG V30 – соблюден точный баланс. Что касается передней камеры, то она вытягивает форму лица, поэтому всем производителям нужно упорно работать над проблемой.
Ранее сравнивались камеры Galaxy S8 и A8.
Автор: Джанабилова Татьяна П