Полиция подтвердила гибель четырёх человек при взрыве в британском Лестере
В результате мощного взрыва в жилом доме, который произошел вчера в британском городе Лестер, погибли четыре человека. Эту информацию подтвердили сотрудники местной полиции.
По имеющимся данным, четверо пострадавших продолжают находиться в больнице, у одного из них диагностировали серьёзные травмы. Взрыв разрушил трёхэтажный дом, на первом этаже которого располагался магазин, а над ним - двухуровневая квартира.
На данный момент отсутствуют обстоятельства того, что в Лестере совершен теракт. Вчера, 25 февраля, вечером оперативные службы британского города получили сообщение о мощном взрыве, произошедшем на улице Хинкли. Тогда поступила информация о шести пострадавших. Причины случившегося устанавливаются.
По имеющимся данным, четверо пострадавших продолжают находиться в больнице, у одного из них диагностировали серьёзные травмы. Взрыв разрушил трёхэтажный дом, на первом этаже которого располагался магазин, а над ним - двухуровневая квартира.
На данный момент отсутствуют обстоятельства того, что в Лестере совершен теракт. Вчера, 25 февраля, вечером оперативные службы британского города получили сообщение о мощном взрыве, произошедшем на улице Хинкли. Тогда поступила информация о шести пострадавших. Причины случившегося устанавливаются.
Автор: Валерия Орлова