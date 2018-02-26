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Мария Шарапова поднялась на 41-е место рейтинга WTA
Известная российская теннисистка Мария Шарапова постепенно поднимается в рейтинге WTA. В 2018 году спортсменка поднялась уже на 18 позиций благодаря успешному выступлению на турнире в Шэньчжэне, где она дошла до полуфинала.

Мария Шарапова поднялась на 41-е место рейтинга WTA


После осуждаемой многими критиками и спортсменами путевки на Australian Open, теннисистка откровенно провалила турнир Большого Шлема, впоследствии постепенно налаживая игру и улучшая результаты. На данный момент она занимает 41-ю позицию в общем рейтинге Women’s Tennis Association, в основном благодаря неудачным выступлением конкуренток. За последние пару лет спортсменка сменила уже более 5 тренеров и по ее словам уже полным ходом налаживает игру. Спортивными аналитиками прогнозировалось ее дальнейшее повышение в рейтинге, но из-за небольших проблем со здоровьем теннисистка снялась с турнира в Дубаи. На сегодняшний день спортсменка не подтвердила участие в других ближайших больших соревнованиях. Со слов тренера россиянки, она очень хочет принять участие в одном из любимых турниров в Индиан-Уэллсе или Майами, которые будут происходить в рамках американского теннисного турне в марте.

Мария Шарапова поднялась на 41-е место рейтинга WTA


Мировое общество спортсменов еще не до конца простили Шарапову за прием запрещенных препаратов, оглашенным ею в 2016 году. Хотя она и отбыла дисквалификацию за совершенное и признала все ошибки, с каждым днем стабильно подвергается критике.

Стоит упомянуть, что на данный момент на первой строчке рейтинга находится датчанка Каролина Возняцки, недавно сместившая с лидерской позиции Симону Халеп.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:49
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