Екатерина Варнава поприветствовала понедельник постельным фото
Известная актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась с подписчиками постельным фото. Публикацией снимка знаменитость поприветствовала понедельник. Фото обнародовано в социальной сети Instagram.
В комментарии к посту Варнава назвала первый день рабочей недели великим и могущественным. На опубликованном фото знаменитость предстала обнаженной в постели, ее тело прикрыто белым одеялом. Своим выражением лица участница Comedy Woman дала понять, что не очень рада наступлению очередного рабочего дня.
Подписчики оценили фотографию Екатерины Варнавы. Они отметили, что артистка в очередной раз подняла им настроение с самого утра.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Екатерина Варнава сравнила отдых в Сочи с купанием поросенка в надувной ёмкости. Соответствующее видео появилось на странице артистки в социальной сети Instagram. На ролике животное плескается в воде и не может выбраться из так называемого бассейна.
В комментарии к посту Варнава назвала первый день рабочей недели великим и могущественным. На опубликованном фото знаменитость предстала обнаженной в постели, ее тело прикрыто белым одеялом. Своим выражением лица участница Comedy Woman дала понять, что не очень рада наступлению очередного рабочего дня.
Подписчики оценили фотографию Екатерины Варнавы. Они отметили, что артистка в очередной раз подняла им настроение с самого утра.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Екатерина Варнава сравнила отдых в Сочи с купанием поросенка в надувной ёмкости. Соответствующее видео появилось на странице артистки в социальной сети Instagram. На ролике животное плескается в воде и не может выбраться из так называемого бассейна.
Автор: Валерия Орлова