Служба доставки нашла потерянную "руку Человека-Паука" для мальчика из Новокузнецка
Российские инженеры разработали "руку Человека-Паука" для однорукого мальчика из Новокузнецка, но ее потеряла служба доставки. Сведения предоставил Telegram-канал Mash.
Протез отправили адресату, но он затерялся. Создатели устали ругаться со службой доставки SPSR-express, утверждающей, что у них ничего не пропадало. Более того, в компании опровергли наличие такого заказа. После освещения истории в СМИ, супрегеройская рука нашлась и скоро прибудет к месту назначения
Протез отправили адресату, но он затерялся. Создатели устали ругаться со службой доставки SPSR-express, утверждающей, что у них ничего не пропадало. Более того, в компании опровергли наличие такого заказа. После освещения истории в СМИ, супрегеройская рука нашлась и скоро прибудет к месту назначения
Автор: Джанабилова Татьяна П