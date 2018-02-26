Смартфон Leagoo Power 5 получит мощный аккумулятор на 7000 мАч
В Барселоне на выставке MWC 2018, которая стартовала вчера, свои новинки покажет производитель Leagoo. В частности, компания представит смартфон Power 5 с батареей ёмкостью 7000 мАч.
Leagoo Power 5 обзаведется современным дизайном, что касается технических параметров, но о них пока ничего не сообщается. Производитель только раскрыл информацию о том, что в автономном режиме смартфон сможет проработать свыше двух дней.
В компании сделали акцент на том, что заявленная ёмкость батареи 7000 мАч будет соответствовать реальной. Уточнение в Leagoo решили сделать, поскольку некоторые производители анонсируют одни показатели, а по факту устройства выдают другие.
Также известно, что соотношение сторон Leagoo Power 5 составит 18:9. Устройство анонсируют в понедельник, 26 февраля.
Leagoo Power 5 обзаведется современным дизайном, что касается технических параметров, но о них пока ничего не сообщается. Производитель только раскрыл информацию о том, что в автономном режиме смартфон сможет проработать свыше двух дней.
В компании сделали акцент на том, что заявленная ёмкость батареи 7000 мАч будет соответствовать реальной. Уточнение в Leagoo решили сделать, поскольку некоторые производители анонсируют одни показатели, а по факту устройства выдают другие.
Также известно, что соотношение сторон Leagoo Power 5 составит 18:9. Устройство анонсируют в понедельник, 26 февраля.
Автор: Валерия Орлова