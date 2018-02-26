В Челябинской области при столкновении двух машин пострадали шесть человек
В Челябинской области при столкновении двух машин, произошедшем на 44-м километре трассы «Кизильское – Бреды», пострадали шесть человек. Инцидент прокомментировала пресс-служба МВД.
Сообщается, 31-летний водитель LADA Priora в условиях снегопада по неустановленной причине оказался во встречном потоке, где и допустил мощное столкновение с Renault Logan, находящегося под управлением 50-летней автоледи. Водители и четверо детей-пассажиров пострадали. Один ребенок отпущен домой.
Ранее в Челябинске грузовик протаранил автобусную остановку.
Сообщается, 31-летний водитель LADA Priora в условиях снегопада по неустановленной причине оказался во встречном потоке, где и допустил мощное столкновение с Renault Logan, находящегося под управлением 50-летней автоледи. Водители и четверо детей-пассажиров пострадали. Один ребенок отпущен домой.
Ранее в Челябинске грузовик протаранил автобусную остановку.
Автор: Джанабилова Татьяна П