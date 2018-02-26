В РФ предложили запретить отмену маршрутов транспорта без одобрения жителей
В РФ предложили запретить отмену транспортных маршрутов без одобрения со стороны жителей. В случае приведения проекта в правовую силу местным властям потребуется проводить дополнительную процедуру для внесения соответствующих изменений. Поправки для закона представили специалисты Общероссийского объединения пассажиров.
Наталья Кувшинова, депутат Госдумы, поддержала данную инициативу. Она считает, что требуется более подробно проработать необходимые поправки, а после обсуждения с экспертами законопроект может быть передан на рассмотрение в парламент.
«Концептуально инициатива верная. Вопрос ликвидации маршрута обязан выноситься на слушания, а решение должно утверждать с учётом мнения самих жителей», — подчеркивает парламентарий.
На сегодня определение, изменение, а также отмена регулярных транспортных маршрутов пребывает в компетенции органов местного самоуправления. Вспомогательными субъектами при решении выступают представители исполнительной власти.
Наталья Кувшинова, депутат Госдумы, поддержала данную инициативу. Она считает, что требуется более подробно проработать необходимые поправки, а после обсуждения с экспертами законопроект может быть передан на рассмотрение в парламент.
«Концептуально инициатива верная. Вопрос ликвидации маршрута обязан выноситься на слушания, а решение должно утверждать с учётом мнения самих жителей», — подчеркивает парламентарий.
На сегодня определение, изменение, а также отмена регулярных транспортных маршрутов пребывает в компетенции органов местного самоуправления. Вспомогательными субъектами при решении выступают представители исполнительной власти.
Автор: Валерий Антонов