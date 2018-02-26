Ночь на 26 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы
Ночь на 26 февраля в Москве отмечена синоптиками как самая холодная с начала зимы. Так, температурные отметки зафиксировали -19,8 градусов, что демонстрирует максимально низкие показатели текущей зимой, сообщил сайт Гидрометцентра в России.
Также говорится, что накануне наиболее низкой была отмечена температура в ночное время суток 25 февраля (18,8 градуса). Этой ночью холоднее всего на территории Подмосковья было в Клину (там отметка опустилась до -29,3 градуса).
За последние 68 лет , комментируют синоптики, самая минимальная температура в российской столице фиксировалась в 1964 году 26 февраля (-24 градуса).
Также говорится, что накануне наиболее низкой была отмечена температура в ночное время суток 25 февраля (18,8 градуса). Этой ночью холоднее всего на территории Подмосковья было в Клину (там отметка опустилась до -29,3 градуса).
За последние 68 лет , комментируют синоптики, самая минимальная температура в российской столице фиксировалась в 1964 году 26 февраля (-24 градуса).
Автор: Сёмина Виктория