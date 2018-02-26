Ученые готовятся к концу света, но не верят в его наступление
Эксперты не верят в пришествие конца света, однако продолжают готовиться к такого рода глобальным проблемам. Человечество на Земле непрерывно пребывает в потенциально опасной ситуации.
Уничтожить жизнь на планете может падение крупного объекта из космоса. К наиболее актуальным угрозам относят последствия глобального потепления, а также эпидемии сложных болезней. При этом ядерное оружие представляет собой не меньшую опасность. Исследователи пока не особо встревожены приближением конца света, однако предпочитают создавать страховку на случай пессимистичного сценария.
Все предпринимаемые меры обязаны помочь в возрождении жизни на планете. Работники норвежского «Хранилища Судного дня» собирают семена всех существующих растений, которые пригодны для употребления в пищу. Стратегические запасы отличаются огромным сроком хранения, а в случае необходимости способны спасти людей от голода.
Уничтожить жизнь на планете может падение крупного объекта из космоса. К наиболее актуальным угрозам относят последствия глобального потепления, а также эпидемии сложных болезней. При этом ядерное оружие представляет собой не меньшую опасность. Исследователи пока не особо встревожены приближением конца света, однако предпочитают создавать страховку на случай пессимистичного сценария.
Все предпринимаемые меры обязаны помочь в возрождении жизни на планете. Работники норвежского «Хранилища Судного дня» собирают семена всех существующих растений, которые пригодны для употребления в пищу. Стратегические запасы отличаются огромным сроком хранения, а в случае необходимости способны спасти людей от голода.
Автор: Валерий Антонов