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Анастасия Костенко прокомментировала информацию об измене Тарасова
Анастасия Костенко впервые прокомментировала так называемую измену своего супруга Дмитрия Тарасова, информация о которой появилась на прошлой неделе. Она заявила, что ознакомилась с видео, опубликованное участницей шоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой.

Анастасия Костенко прокомментировала информацию об измене Тарасова


«По ролику очевидно, что никому там не до нее», - прокомментировала Костенко.

Пара отправилась в ЗАГС 9 января, а венчание и пышное торжество было проведено 29 января в одном из столичных отелей. Не прошел и месяц с данного мероприятия, как в Сети начали появляться доказательства «измены» Тарасова молодой жене. Их обнародовала Кристина Белокопытова, заявившая, что футболист якобы флиртует с ней, однако спустя время видео было удалено.

Многие сразу же начали смеяться над поведением Тарасова и его непостоянством. Некоторые предположили, что игрок столичного «Локомотива» уже начал искать себе четвертую жену. Сам же бывший муж Ольги Бузовой никак не прокомментировал распространяющиеся в Сети слухи.

Также пользователи интернета активно обсуждают беременность Анастасии Костенко. Сама же модель из Ростова никак не комментирует эту информацию.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:14
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