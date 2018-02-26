«Битва экстрасенсов»: Ведьма Татьяна Ларина принимает поздравления с беременностью
Ведьма Татьяна Ларина принимает поздравления с долгожданной беременностью. Поводом для выводов об интересном положении финалистки 15 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» послужили видеоролики, снятые 21 февраля во время дня рождения будущей мамы.
Для проведения праздника Ларина выбрала лучший ресторан в Санкт-Петербурге, надев элегантное обтягивающее платье. Наряд должен был подчеркнуть красивую фигуру ведьмы, но вместо этого продемонстрировал округлившийся животик. В комментарии к ролику фанаты писали: «Радость то какая!», «Она беременна?», «Поздравляем со скорым пополнением!»
Ларина слухи не комментирует, хотя известно о ее намерении родить ребенка мужу Юлию Миткевичу-Далецкому. Пара давно пыталась зачать, но естественным способом беременность не наступала, поэтому поговаривали о процедуре ЭКО.
Ранее Ларина рассказала об избиении со стороны супруга.
Для проведения праздника Ларина выбрала лучший ресторан в Санкт-Петербурге, надев элегантное обтягивающее платье. Наряд должен был подчеркнуть красивую фигуру ведьмы, но вместо этого продемонстрировал округлившийся животик. В комментарии к ролику фанаты писали: «Радость то какая!», «Она беременна?», «Поздравляем со скорым пополнением!»
Ларина слухи не комментирует, хотя известно о ее намерении родить ребенка мужу Юлию Миткевичу-Далецкому. Пара давно пыталась зачать, но естественным способом беременность не наступала, поэтому поговаривали о процедуре ЭКО.
Ранее Ларина рассказала об избиении со стороны супруга.
Автор: Джанабилова Татьяна П