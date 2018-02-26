Бритни Спирс надела секси-платье на вручение премии Beauty Awards 2018
Бритни Спирс надела секси-платье на церемонии вручения премии Beauty Awards 2018. На светских мероприятиях певица в последнее время появляется довольно редко, что и спровоцировало повышенное внимание публики к ее персоне, тем более, что наряд звезды оказался очень откровенным.
Так, Спирс предпочла надеть облегающие мини-платье, подчеркивающее фигуру. Более того, наряд оказался полупрозрачным, и сквозь него просвечивалась грудь певицы. Поклонники, в свою очередь, отметили, что она выглядела достойно и очень привлекательно, многие сделали комплименты ее подтянутой фигуре и хорошему настроению, ссылаясь на появление новых гармоничных отношений в ее жизни.
Певица уже более года встречается с Сэмом Асгари. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливой. Спирс полна новых идей и ведет активную творческую жизнь. Певица стала обладательницей премии благодаря созданию собственного парфюма Fantasy In Bloom.
Так, Спирс предпочла надеть облегающие мини-платье, подчеркивающее фигуру. Более того, наряд оказался полупрозрачным, и сквозь него просвечивалась грудь певицы. Поклонники, в свою очередь, отметили, что она выглядела достойно и очень привлекательно, многие сделали комплименты ее подтянутой фигуре и хорошему настроению, ссылаясь на появление новых гармоничных отношений в ее жизни.
Певица уже более года встречается с Сэмом Асгари. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливой. Спирс полна новых идей и ведет активную творческую жизнь. Певица стала обладательницей премии благодаря созданию собственного парфюма Fantasy In Bloom.
Автор: Сёмина Виктория