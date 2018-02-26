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Минобороны России продемонстрировало видео новой тактики армии
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное видео новой тактики армии, продемонстрированной на показательных военных учениях под Воронежем. На армейском полигоне Погоново командирам батальонов общевойсковой армии в Западной военном округе показали ударно-огневую тактику на больших дистанциях.

Минобороны России продемонстрировало видео новой тактики армии


Новая тактика предполагает единое командование для выполнения конкретных боевых заданий при помощи объединения различного вида и рядов войск. Например, вся информация полученная при помощи артиллерии и разведки имеющая принцип “обнаружил-уничтожил” передается непосредственно к наводчикам различных орудий, минуя штабы и избегая потерь во времени или неточных данных.

На полигоне разыгрывали эпизоды охоты с исчезающей приманкой на вражескую артиллерию. Танками был открыт огонь с закрытых позиций, при этом изображая пушки, так как танки обычно не стреляют за пределами зоны видимости. Немного постреляв, группа танков Т-72 выдвигалась вперед, после чего батарея противника начинала стрельбу по пустым танковым окопам, не заметив движения, и полностью рассекретив свои позиции. Местонахождение орудий засекла разведка с помощью беспилотников Орлан-10 и артиллерийских радаров, и после переданной информации вражеские позиции были накрыты залпами из гаубиц и самоходных машин “Мста-М”, впоследствии добитых доезжающей группой танков.

По словам командующего армией генерал-майора Тимура Трубиенка, эта тактика стала уникальной, а особенностью выделил метод поражения целей на расстояниях более 12 километров. В учениях приняли участие больше тысячи военных и около ста единиц боевой техники, под наблюдением более 200 командиров.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:20
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