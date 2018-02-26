Ученые обозначили стоимость астероида-скалы в 5,4 трлн долларов
Ученые подсчитали стоимость астероида-скалы. Оказалось, космический объект оценивается в 5,4 трлн долларов.
Ученый Мичио Каку рассказал, что астероид весом более 3 тыс. фунтов состоит преимущественно из платины, золота и других драгоценных металлов. На просторах космоса таких объектов очень много, поэтому им присвоена классификация по типам: S, C, M.
С-тип состоит из глины и элементов, подходящих для создания ракетного топлива. Класс М считается самым ценным, поскольку содержит только ценные и востребованные на Земле металлы.
Ранее астероид 16 Psyche оценили в 10 тыс. квадриллионов долларов.
Ученый Мичио Каку рассказал, что астероид весом более 3 тыс. фунтов состоит преимущественно из платины, золота и других драгоценных металлов. На просторах космоса таких объектов очень много, поэтому им присвоена классификация по типам: S, C, M.
С-тип состоит из глины и элементов, подходящих для создания ракетного топлива. Класс М считается самым ценным, поскольку содержит только ценные и востребованные на Земле металлы.
Ранее астероид 16 Psyche оценили в 10 тыс. квадриллионов долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П