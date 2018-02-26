Эксперты составили ТОП-10 автомобилей, принятых по программе Trade In
В 2017 году автомобильная группа «Авилон» зафиксировала рост сделок по программе Trade In. В частности, показатель увеличился 17%. На основе полученных данных специалисты составили ТОП-10 наиболее популярных марок, принятых по соответствующей системе.
Первое место досталось бренду Mercedes-Benz с результатом 17%. На второй позиции оказались модели баварского концерна BMW с показателем 11%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen – 10%. На четвертом и пятом местах оказались Ford и Hyundai соответственно.
Шестую позицию между собой разделили автомобильные марки Ford и Hyundai. В десятку лучших также удалось попасть моделям от следующих компаний: Nissan, Toyota, Opel, KIA.
В ходе проведения исследования специалисты группы «Авилон» определили, что участниками программы Trade In являются транспортные средства сроком от трёх до пяти лет. Владельцы данных машин активно пользуются данной возможностью. Что касается люкс-сегмента, то наиболее популярным стал бренд Bentley.
Первое место досталось бренду Mercedes-Benz с результатом 17%. На второй позиции оказались модели баварского концерна BMW с показателем 11%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen – 10%. На четвертом и пятом местах оказались Ford и Hyundai соответственно.
Шестую позицию между собой разделили автомобильные марки Ford и Hyundai. В десятку лучших также удалось попасть моделям от следующих компаний: Nissan, Toyota, Opel, KIA.
В ходе проведения исследования специалисты группы «Авилон» определили, что участниками программы Trade In являются транспортные средства сроком от трёх до пяти лет. Владельцы данных машин активно пользуются данной возможностью. Что касается люкс-сегмента, то наиболее популярным стал бренд Bentley.
Автор: Валерия Орлова