Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Авто / Важно

Эксперты составили ТОП-10 автомобилей, принятых по программе Trade In
В 2017 году автомобильная группа «Авилон» зафиксировала рост сделок по программе Trade In. В частности, показатель увеличился 17%. На основе полученных данных специалисты составили ТОП-10 наиболее популярных марок, принятых по соответствующей системе.

Эксперты составили ТОП-10 автомобилей, принятых по программе Trade In


Первое место досталось бренду Mercedes-Benz с результатом 17%. На второй позиции оказались модели баварского концерна BMW с показателем 11%. Тройку лидеров замыкает Volkswagen – 10%. На четвертом и пятом местах оказались Ford и Hyundai соответственно.

Шестую позицию между собой разделили автомобильные марки Ford и Hyundai. В десятку лучших также удалось попасть моделям от следующих компаний: Nissan, Toyota, Opel, KIA.

В ходе проведения исследования специалисты группы «Авилон» определили, что участниками программы Trade In являются транспортные средства сроком от трёх до пяти лет. Владельцы данных машин активно пользуются данной возможностью. Что касается люкс-сегмента, то наиболее популярным стал бренд Bentley.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:57
Читайте также
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Минобороны России продемонстрировало видео новой
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva
26.02, 16:10 Ковальчук и Чумаков празднуют десятилетие совместной