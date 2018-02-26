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Медики нашли токсичные металлы в парах вейпов
Ученые обнаружили опасные токсичные металлы в составе паров вейпов. Медики заявляют, что при накале спирали происходит испарение ионов свинца и прочие тяжёлые элементы.

Медики нашли токсичные металлы в парах вейпов


Врачи считают, что производителям электронных сигарет нужно более тщательно относиться к подбору материалов, из которых изготавливается их продукция, поскольку она угрожает здоровью человека. Вредные пары испаряются во время нагревания спирали либо при контакте холодной жидкости с трубкой. Невзирая на все сообщения компаний-производителей, вейпы несут определённую угрозу, однако она все ещё ниже, чем от табачных изделий.

Первоначально заправка для электронных сигарет позиционировалась как полезная, однако дальнейшие исследования полностью опровергли данный момент. Анализы продемонстрировали, что испарения содержат опасное число концентрированных металлов: хром, свинец, магний, никель.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:24
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