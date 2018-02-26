Голая Кендалл Дженнер снялась в провокационной фотосессии
Голая 22-летняя Кендалл Дженнер снялась в провокационной фотосессии. Соответствующий пост сестра Ким Кардашьян разместила в микроблоге Instagram.
На черно-белых фото Дженнер предстала в костюме «Евы», сидя на маленьком столике и лестнице в окружении каких-то растений. Фолловеры, едва отошедшие от шока, стали активно лайкать пост, поставив более 7 млн отметок. В комментариях фанаты восхваляли красоту модели и хотели оказаться на месте фотографа.
Дженнер не первый раз удивляет пользователей. Совсем недавно в ее новостной ленте красовались фотографии в дождевике, накинутом на голое тело.
Стоит отметить, что по версии журнала Forbes, доход модели превышает 22 млн долларов.
На черно-белых фото Дженнер предстала в костюме «Евы», сидя на маленьком столике и лестнице в окружении каких-то растений. Фолловеры, едва отошедшие от шока, стали активно лайкать пост, поставив более 7 млн отметок. В комментариях фанаты восхваляли красоту модели и хотели оказаться на месте фотографа.
Дженнер не первый раз удивляет пользователей. Совсем недавно в ее новостной ленте красовались фотографии в дождевике, накинутом на голое тело.
Стоит отметить, что по версии журнала Forbes, доход модели превышает 22 млн долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П