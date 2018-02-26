Павел Прилучный испортил гламурное фото жены образом в трусах
Известный актер Павел Прилучный своим видом в трусах испортил гламурное селфи своей супруги Агаты Муцениеце. Судя по фото, подписчики поняли, что звездной семье вряд ли когда бывает скучно. Соответствующий снимок появился в профиле актрисы в социальной сети Instagram.
С недавних пор Агата Муцениеце попробовала себя в качестве телеведущей. Коллеги по работе называют ее самой настоящей «зажигалкой». Супруг артистки Павел Прилучный всегда производил впечатление человека, более сдержанного на эмоции. Но последнее семейное фото звездной четы доказывает, что муж и жена действительно нашли друг друга.
На странице Муцениеце в Instagram появилось ее селфи в зеркале, но всё внимание на себя перетянул звезда сериала «Мажор». В объектив камеры Прилучный попал без штанов. За несколько часов публикация собрала огромное количество лайков.
По словам актрисы, в жизни каждого должен быть рядом такой человек, которые обязательно испортит гламурную себяшку. К слову, фото сделано во время гастролей супругов в Риге, где они показывали постановку «Авантюристы».
С недавних пор Агата Муцениеце попробовала себя в качестве телеведущей. Коллеги по работе называют ее самой настоящей «зажигалкой». Супруг артистки Павел Прилучный всегда производил впечатление человека, более сдержанного на эмоции. Но последнее семейное фото звездной четы доказывает, что муж и жена действительно нашли друг друга.
На странице Муцениеце в Instagram появилось ее селфи в зеркале, но всё внимание на себя перетянул звезда сериала «Мажор». В объектив камеры Прилучный попал без штанов. За несколько часов публикация собрала огромное количество лайков.
По словам актрисы, в жизни каждого должен быть рядом такой человек, которые обязательно испортит гламурную себяшку. К слову, фото сделано во время гастролей супругов в Риге, где они показывали постановку «Авантюристы».
Автор: Валерия Орлова