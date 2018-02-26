Chery выводит на рынок 4-местный ситикар eQ1
Chery выпускает на рынок 4-местный eQ1. В продаже электрический ситикар появится в комплекте с двигателем производительностью в 41 л.с., набор литий-ионных аккумуляторов позволит преодолеть до 180 км без подзарядки.
Предельная скорость движения новинки составляет 100 км/ч. В целях полной зарядки батареи понадобится не меньше 6 ч, однако в экспресс-режиме зарядка может производиться до отметки в 80% всего за 30 минут. Габариты 3-дверного электрокара составляют 3,2 м, ширина – 1,67 м, а высота – 1,55 м при клиренсе в 125 мм.
В салоне Chery EQ1 присутствует электронная приборная панель и огромный сенсорный дисплей мультимедийного комплекса. Селектор КПП исполнен в форме вращающейся «шайбы». Цена базовой комплектации в КНР без учета госсубсидий достигает 163,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,462 млн рублей, однако реальному покупателю авто обходится только в 57,8 тысячи юаней - около 515 тысяч рублей.
Предельная скорость движения новинки составляет 100 км/ч. В целях полной зарядки батареи понадобится не меньше 6 ч, однако в экспресс-режиме зарядка может производиться до отметки в 80% всего за 30 минут. Габариты 3-дверного электрокара составляют 3,2 м, ширина – 1,67 м, а высота – 1,55 м при клиренсе в 125 мм.
В салоне Chery EQ1 присутствует электронная приборная панель и огромный сенсорный дисплей мультимедийного комплекса. Селектор КПП исполнен в форме вращающейся «шайбы». Цена базовой комплектации в КНР без учета госсубсидий достигает 163,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,462 млн рублей, однако реальному покупателю авто обходится только в 57,8 тысячи юаней - около 515 тысяч рублей.
Автор: Валерий Антонов