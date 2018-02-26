Макет первого спутника Земли вернули на ВДНХ
В павильоне «Космос» на ВДНХ снова появилась копия первого искусственного спутника Земли, который был запущен в 1957 году. О возвращении макета «Простейшего спутника-1» сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По имеющимся данным, новая копия создавалась в Самаре. В качестве материала для изготовления был выбран алюминиево-магниевый сплав. Его вес составил свыше 83 килограммов, а диаметр – 58 сантиметров.
Сообщается, что копию разместят в самом начале экспозиции. Вместе с ней в центральной зоне посетители выставки смогут посмотреть на аппарат «Алмаз», космические корабли «Восход» и «Союз», а также увидеть уменьшенную копию МКС и орбитальную станцию «Мир».
Макет спутника появился сначала в павильоне «Карелия» на ВДНХ. Спустя 10 лет его перенесли в «Космос». Спустя более 20-ти лет копия летательного аппарата была потеряна.
По имеющимся данным, новая копия создавалась в Самаре. В качестве материала для изготовления был выбран алюминиево-магниевый сплав. Его вес составил свыше 83 килограммов, а диаметр – 58 сантиметров.
Сообщается, что копию разместят в самом начале экспозиции. Вместе с ней в центральной зоне посетители выставки смогут посмотреть на аппарат «Алмаз», космические корабли «Восход» и «Союз», а также увидеть уменьшенную копию МКС и орбитальную станцию «Мир».
Макет спутника появился сначала в павильоне «Карелия» на ВДНХ. Спустя 10 лет его перенесли в «Космос». Спустя более 20-ти лет копия летательного аппарата была потеряна.
Автор: Валерия Орлова