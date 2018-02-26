Южная Корея призывает КНДР и США приступить к конструктивному диалогу
Южная Корея в очередной раз призывает враждующие страны - КНДР и США, безотлагательно приступить к нужному всем сторонам конструктивному диалогу, который может состояться между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прибывшим на ОИ-2018. Сведения предоставило Министерство по делам национального объединения Южной Кореи.
«США и Север должны воспользоваться появившейся возможностью и сесть за стол переговоров», - говорится в тексте сообщения.
Недавно состоялась встрече Мун Чжэ Инома, президента Южной Кореи, и северокорейской делегации, на которой последние заявили о намерении начать переговоры с Вашингтоном.
«США и Север должны воспользоваться появившейся возможностью и сесть за стол переговоров», - говорится в тексте сообщения.
Недавно состоялась встрече Мун Чжэ Инома, президента Южной Кореи, и северокорейской делегации, на которой последние заявили о намерении начать переговоры с Вашингтоном.
Автор: Джанабилова Татьяна П