На Кубани овчарка покусала 9-летнюю девочку
На Кубани на 9-летнюю девочку напала кавказская овчарка. Соответствующий инцидент произошел еще в октябре прошлого года в одной из станиц. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, собака оборвала цепь и выбежала со двора, после чего напала на маленького ребенка. К слову, девочка была госпитализирована с множественными ранами головы, правого бедра и левого предплечья.
Владельца овчарки сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему назначен штраф. Кроме этого, хозяин собаки должен возместить семье пострадавшей 24 тысячи рублей.
По имеющимся данным, собака оборвала цепь и выбежала со двора, после чего напала на маленького ребенка. К слову, девочка была госпитализирована с множественными ранами головы, правого бедра и левого предплечья.
Владельца овчарки сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему назначен штраф. Кроме этого, хозяин собаки должен возместить семье пострадавшей 24 тысячи рублей.
Автор: Валерия Орлова