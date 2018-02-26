В Новосибирске семью с тремя детьми из горящего дома спасли сотрудники ГИБДД
В Новосибирске семью с тремя детьми 4,6 и 17 лет из горящего сельского дома спасли сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о награждении лейтенанта Александра Маллаева и старшего лейтенанта Александра Шагарова, проявивших мужество.
Сообщается, что патрулируя окрестности полицейские заметили горящий дом и стали стучать в окна, пытаясь разбудить жильцов. Дожидаться приезда пожарных времени не было, поэтому сотрудники МВД разбили окно и вместе с хозяином дома помогли семье выбраться из объятого пламенем здания. Когда люди оказались в безопасности, правоохранители расчистили проезд для специальной техники, отбуксировав автомобиль, стоявший рядом с домом.
Ранее в Новосибирске из горящего здания вынесли женщину.
Сообщается, что патрулируя окрестности полицейские заметили горящий дом и стали стучать в окна, пытаясь разбудить жильцов. Дожидаться приезда пожарных времени не было, поэтому сотрудники МВД разбили окно и вместе с хозяином дома помогли семье выбраться из объятого пламенем здания. Когда люди оказались в безопасности, правоохранители расчистили проезд для специальной техники, отбуксировав автомобиль, стоявший рядом с домом.
Ранее в Новосибирске из горящего здания вынесли женщину.
Автор: Джанабилова Татьяна П