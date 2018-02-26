Педикулёз стремительно атакует российских школьников

Такое неприятное заболевание проявляется не только у тех, кто игнорирует соблюдение гигиены, беспризорников и людей без определенного места жительства, но и совершенно у всех. В 2018 году уже появилась информация о проявлении педикулёза в Иркутске, Набережных Челнах, Новгородской области и еще многих регионов России. Уже специалистами обнаружено более ста новых случаев, но до эпидемии еще далеко. Однако родители школьников шокированы таким положением дел, потому как присутствие хотя бы одного ребенка с вшивостью достаточно для заражения сотен и тысяч других детей, при контактировании с ним или его вещами. Особенно страшно, когда намеренно умалчивается информация о заражении, для избегания насмешек и издевательств.Вспышки педикулеза очень страшно проявлялись в древнее время, где не было нужных средств личной гигиены, а постоянные войны и природные катаклизмы помогали распространению болезни в огромные эпидемии. Отличным примером может стать Первая мировая война, где инфекция сопровождалась сыпным тифом, вследствие чего погибло большое количество людей. Для сравнения, на сегодняшний день в Европе наблюдается огромный наплыв мигрантов из неблагополучных стран, некоторые проживающие в палаточных городках или забытых домах, где отсутствует поддержание гигиены. Такое переселение может вызывать вспышки болезни перерастающие в эпидемии во всем мире.Медики выделяют основные виды педикулёза: головной, платяной и лобковый, вызывающие неприятный зуд, и требующие быстрого реагирования для избегания дальнейших осложнений. Специалисты рекомендуют чаще мыть голову, соблюдать личную гигиену, и не пользоваться своими принадлежностями с другими людьми. В местах, где одновременно находится большое количество людей, следует чаще проводить уборку и санитарную обработку.При обнаружении любых признаков педикулёза незамедлительно обращаться за помощью к медицинским сотрудникам, потому как это очень распространяемая болезнь с плохими последствиями.