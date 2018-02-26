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Педикулёз стремительно атакует российских школьников
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2018 году замечены вспышки педикулёза. Вшивость, как проще называют заболевание, стремительно атакуют различные группы людей, но чаще всего заражаются дети до 15 лет.

Педикулёз стремительно атакует российских школьников


Такое неприятное заболевание проявляется не только у тех, кто игнорирует соблюдение гигиены, беспризорников и людей без определенного места жительства, но и совершенно у всех. В 2018 году уже появилась информация о проявлении педикулёза в Иркутске, Набережных Челнах, Новгородской области и еще многих регионов России. Уже специалистами обнаружено более ста новых случаев, но до эпидемии еще далеко. Однако родители школьников шокированы таким положением дел, потому как присутствие хотя бы одного ребенка с вшивостью достаточно для заражения сотен и тысяч других детей, при контактировании с ним или его вещами. Особенно страшно, когда намеренно умалчивается информация о заражении, для избегания насмешек и издевательств.

Вспышки педикулеза очень страшно проявлялись в древнее время, где не было нужных средств личной гигиены, а постоянные войны и природные катаклизмы помогали распространению болезни в огромные эпидемии. Отличным примером может стать Первая мировая война, где инфекция сопровождалась сыпным тифом, вследствие чего погибло большое количество людей. Для сравнения, на сегодняшний день в Европе наблюдается огромный наплыв мигрантов из неблагополучных стран, некоторые проживающие в палаточных городках или забытых домах, где отсутствует поддержание гигиены. Такое переселение может вызывать вспышки болезни перерастающие в эпидемии во всем мире.

Медики выделяют основные виды педикулёза: головной, платяной и лобковый, вызывающие неприятный зуд, и требующие быстрого реагирования для избегания дальнейших осложнений. Специалисты рекомендуют чаще мыть голову, соблюдать личную гигиену, и не пользоваться своими принадлежностями с другими людьми. В местах, где одновременно находится большое количество людей, следует чаще проводить уборку и санитарную обработку.

Педикулёз стремительно атакует российских школьников


При обнаружении любых признаков педикулёза незамедлительно обращаться за помощью к медицинским сотрудникам, потому как это очень распространяемая болезнь с плохими последствиями.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:43
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