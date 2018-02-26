Китайцы презентовали первый в мире полностью безрамочный смартфон Vivo Apex
Китайский производитель смартфонов Vivo пытается завоевать рынок, выпуская гаджеты с уникальными техническими возможностями. В ходе выставки CES 2018 компания презентовала смартфон со функцией Fingerprint, встроенной в экран устройства. На днях производитель анонсировал Vivo Apex - первый в мире смартфон с абсолютно безрамочным дисплеем, занимающим более 99% передней панели.
Смартфон Vivo Apex, как и его предшественник, оснащен функцией Fingerprint, встроенной внутрь AMOLED-экрана. Предположительно, разработчики снабдили гаджет уникальной фронтальной камерой, интегрированной в дисплей, которая может выдвигаться, используя какой-то специальный механизм. Просматривая видеоролик презентации Vivo Apex, можно заметить, что у данного гаджета с четырех сторон практически отсутствуют отступы. Техническое оснащение новинки от Vivo впечатляют: размер ОЗУ составляет 10 Гб, постоянной флеш-памяти - 512 Гб. Сердцем Vivo Apex является новейший Qualcomm Snapdragon 845 - 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц.
Ожидается, что цена нового Vivo Apex будет превышать порог в 1000 долларов. По мнению экспертов, компания Vivo представит свою новинку на выставке MWC 2018.
Смартфон Vivo Apex, как и его предшественник, оснащен функцией Fingerprint, встроенной внутрь AMOLED-экрана. Предположительно, разработчики снабдили гаджет уникальной фронтальной камерой, интегрированной в дисплей, которая может выдвигаться, используя какой-то специальный механизм. Просматривая видеоролик презентации Vivo Apex, можно заметить, что у данного гаджета с четырех сторон практически отсутствуют отступы. Техническое оснащение новинки от Vivo впечатляют: размер ОЗУ составляет 10 Гб, постоянной флеш-памяти - 512 Гб. Сердцем Vivo Apex является новейший Qualcomm Snapdragon 845 - 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц.
Ожидается, что цена нового Vivo Apex будет превышать порог в 1000 долларов. По мнению экспертов, компания Vivo представит свою новинку на выставке MWC 2018.
Автор: Артемов Сергей