Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии

Китайцы презентовали первый в мире полностью безрамочный смартфон Vivo Apex
Китайский производитель смартфонов Vivo пытается завоевать рынок, выпуская гаджеты с уникальными техническими возможностями. В ходе выставки CES 2018 компания презентовала смартфон со функцией Fingerprint, встроенной в экран устройства. На днях производитель анонсировал Vivo Apex - первый в мире смартфон с абсолютно безрамочным дисплеем, занимающим более 99% передней панели.

Китайцы презентовали первый в мире полностью безрамочный смартфон Vivo Apex


Смартфон Vivo Apex, как и его предшественник, оснащен функцией Fingerprint, встроенной внутрь AMOLED-экрана. Предположительно, разработчики снабдили гаджет уникальной фронтальной камерой, интегрированной в дисплей, которая может выдвигаться, используя какой-то специальный механизм. Просматривая видеоролик презентации Vivo Apex, можно заметить, что у данного гаджета с четырех сторон практически отсутствуют отступы. Техническое оснащение новинки от Vivo впечатляют: размер ОЗУ составляет 10 Гб, постоянной флеш-памяти - 512 Гб. Сердцем Vivo Apex является новейший Qualcomm Snapdragon 845 - 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц.

Ожидается, что цена нового Vivo Apex будет превышать порог в 1000 долларов. По мнению экспертов, компания Vivo представит свою новинку на выставке MWC 2018.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:49
Читайте также
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Минобороны России продемонстрировало видео новой
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva
26.02, 16:10 Ковальчук и Чумаков празднуют десятилетие совместной