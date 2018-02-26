В России начнут уничтожать контрафактное спиртное без суда
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное без суда и на месте обнаружения. Инициатива принадлежит правительству.
Сейчас вся контрафактная продукция, изъятая сотрудниками ФСБ, МВД, Росалкогольрегулированием, хранится на складах, дожидаясь судебного решения. В октябре прошлого года объем паленого товара достиг 40 млн литров. Для сравнения, такое же количество водки в стране продается за шесть месяцев. Вице-премьер Александр Хлопонин изучил статистику и поручил заинтересованным ведомствам предложить решение проблемы.
«По отдельным эпизодам решения суда приходится ждать до двух лет. Продукция складируется, заняв уже площадь в 9 гектар. В конце прошлого года из бюджета выделялось на содержание 33 млн рублей, а сейчас расходы выросли на 7 млн рублей», - рассказала пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.
В Минфине заявили, что с соответствующей инициативой к ним никто не обращался.
Сейчас вся контрафактная продукция, изъятая сотрудниками ФСБ, МВД, Росалкогольрегулированием, хранится на складах, дожидаясь судебного решения. В октябре прошлого года объем паленого товара достиг 40 млн литров. Для сравнения, такое же количество водки в стране продается за шесть месяцев. Вице-премьер Александр Хлопонин изучил статистику и поручил заинтересованным ведомствам предложить решение проблемы.
«По отдельным эпизодам решения суда приходится ждать до двух лет. Продукция складируется, заняв уже площадь в 9 гектар. В конце прошлого года из бюджета выделялось на содержание 33 млн рублей, а сейчас расходы выросли на 7 млн рублей», - рассказала пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.
В Минфине заявили, что с соответствующей инициативой к ним никто не обращался.
Автор: Джанабилова Татьяна П