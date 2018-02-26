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Ученые связали материнство с ускоренным старением организма женщин
Ученые связали материнство и ускоренное старение организма. По словам экспертов из Университета Джорджа Мейсона, при рождении ребенка женщина «прибавляет в возрасте» 10-11 лет. Эти данные получены по итогам анализа генетических образцов нескольких тысяч женщин.

Ученые связали материнство с ускоренным старением организма женщин


Образцы брались у женщин репродуктивного возраста, исследователи обратили особое внимание на присутствие укороченных теломер у рожавших женщин. Эти концевые участки хромосом защищают фрагменты ДНК от разрушения при делении клеток. Принято считать, что на основании замера теломер можно делать выводы касательно возраста организма.

«Мы заметили, что материнство наносит по здоровью женщины удар гораздо больший, нежели предполагалось. У женщин, родивших хоть одного ребенка, теломеры короче приблизительно на 4%, нежели у нерожавших при равном возрасте. Эта разница указывает на преждевременное старение примерно на 10 лет», — сообщают авторы исследования.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:11
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