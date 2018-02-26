Ольга Бузова стала новым трендом в пластической хирургии
Известная телеведущая, дизайнер и певица Ольга Бузова стала трендом в пластической хирургии. Девушки готовы отдать сколько угодно денег, чтобы быть похожими на артистку. Об этом сообщает портал Лайф.
В одну из косметологических клиник постоянно приходит клиентка, которая не жалеет денежных средств на свою внешность. Каждый месяц девушка делает инъекции ботокса, увеличивает губы, прибегает к перманентному макияжу. Отмечается, что клиентка оставила в клинике свыше 300 тысяч рублей, и останавливаться не планирует. По имеющимся данным, девушка работает менеджером одной из крупных компаний. Если ей будет нужно, она готова взять кредит на косметологические процедуры, чтобы походить на своего кумира – Ольгу Бузову.
Сотрудники одной из клиник рассказали, что, если раньше представительницы слабого пола хотели быть похожими на Анджелину Джоли, то сейчас тенденции изменились. Многие просят сделать скулы, губы и даже тело как у звезды Instagram – Бузовой. Количество ее фанаток, обращающихся к пластическим хирургам, растет с каждым днем.
Специалисты посчитали примерную сумму денежных средств, которую придется отдать девушкам, чтобы быть похожими на артистку. Если они не будут экономить на нарядах и косметике, то им необходимо иметь как минимум 2,2 миллиона рублей.
В одну из косметологических клиник постоянно приходит клиентка, которая не жалеет денежных средств на свою внешность. Каждый месяц девушка делает инъекции ботокса, увеличивает губы, прибегает к перманентному макияжу. Отмечается, что клиентка оставила в клинике свыше 300 тысяч рублей, и останавливаться не планирует. По имеющимся данным, девушка работает менеджером одной из крупных компаний. Если ей будет нужно, она готова взять кредит на косметологические процедуры, чтобы походить на своего кумира – Ольгу Бузову.
Сотрудники одной из клиник рассказали, что, если раньше представительницы слабого пола хотели быть похожими на Анджелину Джоли, то сейчас тенденции изменились. Многие просят сделать скулы, губы и даже тело как у звезды Instagram – Бузовой. Количество ее фанаток, обращающихся к пластическим хирургам, растет с каждым днем.
Специалисты посчитали примерную сумму денежных средств, которую придется отдать девушкам, чтобы быть похожими на артистку. Если они не будут экономить на нарядах и косметике, то им необходимо иметь как минимум 2,2 миллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова