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Ученые: Люди из «поколения миллениума» склонны к ожирению
Ученые из организации Cancer Research UK, занимающейся благотворительностью, доказали, что люди, родившиеся в «поколение миллениума» (1980-1990 годы), склонны к ожирению. Материалы научного труда появились в профильном издании.

Ученые: Люди из «поколения миллениума» склонны к ожирению


Ученые изучили особенности и привычки людей из разных поколений. Оказалось, что рожденные в период 1945-1955 году страдали от избыточного веса только в 50% случаев, в то время как поколение 90-х сталкивалось с проблемой чаще – 70%.

«Поколение, о котором мы говорим, пытается придерживаться здорового питания, но забывает о сбалансированной диете. Для поддержания нормального веса нужно отказаться от «вредной» пищи и сделать акцент на овощи и фрукты», - рассказала автор исследования, профессор Линда Баул.

Согласно статистике Минздрава, 50% взрослых россиян страдают от ожирения. В 90-е годы проблема встречалась только у 2-3% населения.

Ранее ученые рассказали о влиянии рекламы на детей с ожирением.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:42
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