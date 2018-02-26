Поклонники не узнали Светлану Лободу без макияжа
Поклонники известной певицы Светланы Лободы не узнали ее без макияжа. В ее профиле в Instagram появилось новое фото, на котором она запечатлена в черном наряде и небрежной гулькой на голове.
«Вчера посмотрела отличный спектакль в @gogolcenter Кузмин. Форель разбивает лед. В главных ролях - невероятный Илья Ромашко и актёр с волшебным голосом - Один Байрон. Спасибо», - подписала публикацию Лобода.
Поклонники не сразу поняли, что на снимке изображена именно певица. В то же время они отметили, что ей очень идет естественный образ. За несколько минут публикация собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Лободу за то, что она вышла в свет не накрашенной.
«Вчера посмотрела отличный спектакль в @gogolcenter Кузмин. Форель разбивает лед. В главных ролях - невероятный Илья Ромашко и актёр с волшебным голосом - Один Байрон. Спасибо», - подписала публикацию Лобода.
Поклонники не сразу поняли, что на снимке изображена именно певица. В то же время они отметили, что ей очень идет естественный образ. За несколько минут публикация собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Лободу за то, что она вышла в свет не накрашенной.
Автор: Валерия Орлова