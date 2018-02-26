В Омской области глухонемой погиб из-за неверно истолкованного жеста
В Омской области глухонемой россиянин погиб по причине неправильно истолкованного жеста. Смерть наступила в больнице, куда пострадавшего доставили после драки.
Участницей конфликта стала проходившая мимо сожительница обиженного мужчины, она нанесла глухонемому несколько ударов в область головы мясорубкой. На вебсайте регионального СКР отмечается, что инвалид попросил у соседа закурить, однако тому показалось, что это было оскорбление.
«На сегодня подозреваемая, на иждивении которой находится 17-летний сын, была задержана, решается вопрос касательно избрания для неё меры пресечения в виде взятия под стражу», — указывается в сообщении.
Открыто уголовное дело касательно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть потерпевшего.
Участницей конфликта стала проходившая мимо сожительница обиженного мужчины, она нанесла глухонемому несколько ударов в область головы мясорубкой. На вебсайте регионального СКР отмечается, что инвалид попросил у соседа закурить, однако тому показалось, что это было оскорбление.
«На сегодня подозреваемая, на иждивении которой находится 17-летний сын, была задержана, решается вопрос касательно избрания для неё меры пресечения в виде взятия под стражу», — указывается в сообщении.
Открыто уголовное дело касательно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть потерпевшего.
Автор: Валерий Антонов