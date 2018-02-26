В Москве мужчину расстреляли из-за содержимого сумки
25 февраля, ближе к вечеру, в Москве мужчину расстреляли из-за содержимого в его сумке. О дерзком убийстве сообщили местные СМИ.
Прохожие и жильцы домов одного из столичных районов услышали выстрелы и вызвали полицию. На место происшествия также прибыли следователи, обнаружившие на теле погибшего 12 пулевых ранений, пять из которых пришлись в область головы. Характер нанесенных травм указывает на работу профессионала. Очевидцы не видели злоумышленника.
Следователи считают, что убийца забрал рюкзак, принадлежащий 30-летнему жителю Калининграда, и скрылся. Предположительно, в сумке могла находиться крупная сумма денег, которую мужчина хотел на самолете перевести домой.
Заведено уголовное дело, ведется расследование. Проводятся мероприятия, направленные но поимку преступника и его предполагаемых сообщников, следивших за жертвой.
Ранее сообщалось о расстреле столичного бизнесмена.
Прохожие и жильцы домов одного из столичных районов услышали выстрелы и вызвали полицию. На место происшествия также прибыли следователи, обнаружившие на теле погибшего 12 пулевых ранений, пять из которых пришлись в область головы. Характер нанесенных травм указывает на работу профессионала. Очевидцы не видели злоумышленника.
Следователи считают, что убийца забрал рюкзак, принадлежащий 30-летнему жителю Калининграда, и скрылся. Предположительно, в сумке могла находиться крупная сумма денег, которую мужчина хотел на самолете перевести домой.
Заведено уголовное дело, ведется расследование. Проводятся мероприятия, направленные но поимку преступника и его предполагаемых сообщников, следивших за жертвой.
Ранее сообщалось о расстреле столичного бизнесмена.
Автор: Джанабилова Татьяна П