NASA снова отправит человека на Луну
В NASA считают, что космические рейсы на Луну должны приобрести регулярный характер. Это позволит соответствующим образом обустроить базу на Спутнике и начать ее эксплуатацию.
Если говорить о пересадочном пункте, то им станет орбитальная станция Deep Space Gateway. Специалисты в 2022 году начнут создавать ключевые элементы для нее.
Планы NASA по освоению Луны включают в себя создание так называемого космического «автобуса». Он будет представлять из себя космический корабль, доставляющий специалистов от лунной станции до поверхности Спутника.
По словам главы американского космического ведомства Роберта Лайтфута, на сегодняшний день созданы практически все технологические решения для осуществления миссии. Промышленность США ждет предоставления подробных инструкций и поступления финансирования.
Сообщается, что в целях экономии средств, необходимых на осуществление лунной программы, Штаты могут выйти из самого крупного проекта последних десятилетий, а именно покинуть МКС.
Если говорить о пересадочном пункте, то им станет орбитальная станция Deep Space Gateway. Специалисты в 2022 году начнут создавать ключевые элементы для нее.
Планы NASA по освоению Луны включают в себя создание так называемого космического «автобуса». Он будет представлять из себя космический корабль, доставляющий специалистов от лунной станции до поверхности Спутника.
По словам главы американского космического ведомства Роберта Лайтфута, на сегодняшний день созданы практически все технологические решения для осуществления миссии. Промышленность США ждет предоставления подробных инструкций и поступления финансирования.
Сообщается, что в целях экономии средств, необходимых на осуществление лунной программы, Штаты могут выйти из самого крупного проекта последних десятилетий, а именно покинуть МКС.
Автор: Валерия Орлова