Стали известны технические характеристики смартфона Huawei nova 3
Стало известно, что Huawei nova 3, новинка мобильного рынка, будет обладать мощным 8-ядерным 64-битным процессором Kirin 659. Фирма Huawei для данной модели смартфона выбрала из цветовой палитры три цвета, в которых будет выпускаться девайс: черный, синий и золотой.
Известно, что кроме Kirin 659, в Nova 3 использован видеочип GPU Mali-T830 MP2. Гаджет выполнен под управлением Android Oreo, с использованием фирменной пользевательской среды EMUI 8.0. Nova 3 имеет 5,93-дюймовый IPS-дисплей, соотношение сторон которого составляет 18:9, а разрешение - 2160 на 1080 точек. В комплектацию девайса входит достаточно мощная батарея емкостью 3900 мАч. Huawei nova 3 оснащена GPS-модулем, а также различными актуальными технологиями беспроводных типов связи (4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2).
Известно, что кроме Kirin 659, в Nova 3 использован видеочип GPU Mali-T830 MP2. Гаджет выполнен под управлением Android Oreo, с использованием фирменной пользевательской среды EMUI 8.0. Nova 3 имеет 5,93-дюймовый IPS-дисплей, соотношение сторон которого составляет 18:9, а разрешение - 2160 на 1080 точек. В комплектацию девайса входит достаточно мощная батарея емкостью 3900 мАч. Huawei nova 3 оснащена GPS-модулем, а также различными актуальными технологиями беспроводных типов связи (4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2).
Автор: Артемов Сергей