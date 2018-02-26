Украина подключилась к проекту Hyperloop
Украина подключилась к новому проекту Hyperloop. Заявили об этом представители Днепровского завода «Южмаш» на своем сайте.
Партнерами выступят Академия наук, «Интерпайп Украина», Каховский завод оборудования электросварки, компания Octagonal Corporation (США), развивающая схожий проект в Мексике. Проект задуман состоящим из трех этапов: оценка требуемых технологий, определение возможных рисков и просчет потенциальных возможностей. Согласно сведениям местных СМИ, строительство инфраструктуры потребует для своей реализации около $4 млрд, при этом километр функционирующей трассы обойдется в $16-18 млн.
Второй этап реализации проекта отметится появлением тестовой площадки в Днепре. Планируется, что это произойдет в 2019 году. Помощь в строительстве окажет компания Octagonal. В третьей частиинициаторы проекта задействуют корпорацию Virgin Hyperloop One. Организаторы также выразили уверенность в необходимости вовлечения частного капитала на втором этапе развивающегося проекта.
Партнерами выступят Академия наук, «Интерпайп Украина», Каховский завод оборудования электросварки, компания Octagonal Corporation (США), развивающая схожий проект в Мексике. Проект задуман состоящим из трех этапов: оценка требуемых технологий, определение возможных рисков и просчет потенциальных возможностей. Согласно сведениям местных СМИ, строительство инфраструктуры потребует для своей реализации около $4 млрд, при этом километр функционирующей трассы обойдется в $16-18 млн.
Второй этап реализации проекта отметится появлением тестовой площадки в Днепре. Планируется, что это произойдет в 2019 году. Помощь в строительстве окажет компания Octagonal. В третьей частиинициаторы проекта задействуют корпорацию Virgin Hyperloop One. Организаторы также выразили уверенность в необходимости вовлечения частного капитала на втором этапе развивающегося проекта.
Автор: Сёмина Виктория