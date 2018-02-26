Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / В мире

Рамзан Кадыров прокомментировал свой запрет на въезд в Латвию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал запрет на въезд в Латвию для себя и многих россиян, называя такие политические действия не более чем песочными играми. Средствам массовой информации также удалось узнать о том, что Чечня не будет запрещать въезжать латвийцам на свою территорию, и более того - приглашает в гости всех желающих.

Рамзан Кадыров прокомментировал свой запрет на въезд в Латвию


Кадыров с иронией заявил о поездке в Ригу, как “самой большой целью его жизни”, при этом добавляя, что днем и ночью мечтал об этом с детских лет. “Ни музыка, ни верховая езда с тренировками не помогают успокоить нервы от мысли, что не могу поехать в Латвию”, – рассказал глава Чечни.

Такое решение латвийского сейма было обусловлено якобы отношением к делу юриста Сергея Магнитского, из-за которого также запрещен въезд и для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Помимо этого, Министерство иностранных дел Латвии опубликовало список из 49 персон, которым нельзя посещать страну.

В ответ на это, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объявил о том, что глава Чечни никогда не собирался, и еще 30 лет не будет даже думать о посещении Латвии. К слову, в 2016 году тогда еще американский президент Барак Обама призвал вносить в черный список и устанавливать санкции не только для россиян, а для всех граждан нарушающих права человека.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 14:25
Читайте также
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Минобороны России продемонстрировало видео новой
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva
26.02, 16:10 Ковальчук и Чумаков празднуют десятилетие совместной