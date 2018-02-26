Рамзан Кадыров прокомментировал свой запрет на въезд в Латвию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал запрет на въезд в Латвию для себя и многих россиян, называя такие политические действия не более чем песочными играми. Средствам массовой информации также удалось узнать о том, что Чечня не будет запрещать въезжать латвийцам на свою территорию, и более того - приглашает в гости всех желающих.
Кадыров с иронией заявил о поездке в Ригу, как “самой большой целью его жизни”, при этом добавляя, что днем и ночью мечтал об этом с детских лет. “Ни музыка, ни верховая езда с тренировками не помогают успокоить нервы от мысли, что не могу поехать в Латвию”, – рассказал глава Чечни.
Такое решение латвийского сейма было обусловлено якобы отношением к делу юриста Сергея Магнитского, из-за которого также запрещен въезд и для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Помимо этого, Министерство иностранных дел Латвии опубликовало список из 49 персон, которым нельзя посещать страну.
В ответ на это, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объявил о том, что глава Чечни никогда не собирался, и еще 30 лет не будет даже думать о посещении Латвии. К слову, в 2016 году тогда еще американский президент Барак Обама призвал вносить в черный список и устанавливать санкции не только для россиян, а для всех граждан нарушающих права человека.
Кадыров с иронией заявил о поездке в Ригу, как “самой большой целью его жизни”, при этом добавляя, что днем и ночью мечтал об этом с детских лет. “Ни музыка, ни верховая езда с тренировками не помогают успокоить нервы от мысли, что не могу поехать в Латвию”, – рассказал глава Чечни.
Такое решение латвийского сейма было обусловлено якобы отношением к делу юриста Сергея Магнитского, из-за которого также запрещен въезд и для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Помимо этого, Министерство иностранных дел Латвии опубликовало список из 49 персон, которым нельзя посещать страну.
В ответ на это, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объявил о том, что глава Чечни никогда не собирался, и еще 30 лет не будет даже думать о посещении Латвии. К слову, в 2016 году тогда еще американский президент Барак Обама призвал вносить в черный список и устанавливать санкции не только для россиян, а для всех граждан нарушающих права человека.
Автор: Тригуб Сергей